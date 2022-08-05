В Кремле назвали Францию "недружественной", но готовы организовать разговор Путина и Макрона

Россия считает Францию "недружественной страной" из-за поддержки Украины и введенных санкций. Однако Кремль не отказывается от телефонных разговоров Владимира Путина с Эммануэлем Макроном.
Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Песков заявил, что Путин и Макрон не говорили уже два месяца, так как пока в этом нет необходимости.
"Во-первых, Франция - это недружественное государство из-за тех действий, которые Франция предпринимает в отношении нашей страны. А не созваниваются потому, что пока считают, что не наступил момент, и сейчас пока это не нужно", - сказал Песков.
При этом он подчеркнул, что "они могут созвониться в любую минуту", если это будет необходимо.
Напомним, что в конце июля Россия вновь расширила свой список "недружественных стран". Теперь в нем 50 государств.
При этом в ЕС осудили решение РФ и предупредили, что такие перечни только ухудшают отношения.
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