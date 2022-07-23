Евросоюз осудил решение РФ расширить список "недружественных стран"
Европейский союз осуждает решение России добавить Грецию, Данию, Хорватию, Словакию и Словению в список так называемых "недружественных стран".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Россию призывают отозвать подобные списки, так как это еще больше усложняет отношения и может привести к эскалации. Также перечень "недружественных стран" РФ противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.
Боррель в очередной раз призвал Кремль прекратить вооруженную агрессию против Украины.
"ЕС призывает Россию пересмотреть свое решение и полностью придерживаться Венской конвенции. ЕС продолжает призывать Россию немедленно прекратить агрессию против Украины и все другие нарушения международного права, включая нарушение ее собственных международных обязательств", - говорится в заявлении.
Напомним, что Россия недавно расширила свой список "недружественных стран" и включила в него Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.
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