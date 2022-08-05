У Кремлі назвали Францію "недружньою", але готові організувати розмову Путіна та Макрона

Росія вважає Францію "недружньою країною" через підтримку України і введених санкцій. Проте Кремль не відмовляється від телефонних розмов Володимира Путіна з Еммануелем Макроном.

Про це заявив прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

Пєсков заявив, що Путін і Макрон не говорили вже два місяці, оскільки поки що у цьому немає потреби.

"По-перше, Франція - це недружня держава через ті дії, які Франція робить щодо нашої країни. А не зідзвонюються тому, що поки вважають, що не настав момент, і зараз поки це не потрібно", - сказав Пєсков.

При цьому він наголосив, що "вони можуть зідзвонитися у будь-яку хвилину", якщо це буде необхідно.