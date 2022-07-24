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Россия второй раз за неделю расширила список "недружественных стран"

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Москва, Воскресенье 24 июля 2022 12:46
Россия второй раз за неделю расширила список "недружественных стран" Фото: РФ снова расширила список "недружественных стран" (УНИАН)
Автор: Наталья Юрченко

Россия во второй раз расширила список так называемых "недружественных стран", добавив в него острова Гернси, Мэн и Багамы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство РФ.

Российский Кабмин объяснил, что острова Гернси и Мэн попали в список, поскольку поддержали санкции, введенные Великобританией.

Багамские острова ввели запрет на финансовые операции с Банком России, Министерством финансов и рядом кредитных организаций РФ. Из-за этого Москва включила государство в список "недружественных стран".

Напомним, что Россия 20 июля расширила свой список "недружественных стран" и добавила в него Грецию, Данию, Словению, Хорватию и Словакию.

При этом в ЕС осудили решение РФ и предупредили, что такие перечни только ухудшают отношения.

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Российская Федерация Багамы
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