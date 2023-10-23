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Кремль звинувачує Білорусь у зриві поставок озброєнь для армії Росії, - ЦНС

Понеділок 23 жовтня 2023 15:52
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Кремль звинувачує Білорусь у зриві поставок озброєнь для армії Росії, - ЦНС Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Кремль звинувачує військово-промисловий комплекс Білорусі у зриві поставок для армії Росії. Мінськ віддає перевагу Тегерану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"У Білорусі куратори з ФСБ, які прикріплені до місцевого військово-промислового комплексу, звинувачують останній у зриві поставок оплаченої техніки для ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що білоруському КДБ зробили зауваження щодо відвантаження продукції білоруського ВПК партнерам з Ірану.

Йдеться про модернізовані елементи РСЗВ (труби), окремі запчастини до БПЛА, елементи автоматизованих систем управління військами та засоби радіоелектронної протидії.

"У РФ незадоволені такою пріоритетністю і вже вимагають почати тиск на керівників білоруських підприємств і почати перевірку, щоб притягнути до відповідальності причетних", - пише Центр нацспротиву.

Білорусь - спільник Росії

Нагадаємо, як зазначають українські військові, Білорусь допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка.

Так звані російсько-білоруські навчання дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська. Також на території Білорусі розташовувалися бойовики ПВК "Вагнера".

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що українські військові пильнують кордон з Білоруссю та у разі загрози готові оперативно реагувати.

Вчора стало відомо, що Білорусь знову продовжила спільні з Росією військові навчання. Вони проходять на білоруських полігонах.

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