Кремль знову заговорив про "буферну зону" в Україні: ISW пояснив, навіщо це росіянам

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що російські війська пішли у наступ на півночі Харківської області, щоб нібито створити "санітарну зону". Диктатор стверджує, що це нібито для того, аби зупинити обстріли регіонів Росії.

Заступник очільника Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв теж заговорив про "буферну зону", яка, на його думку, повинна простягатися щонайменше на всю центральну Україну та значну частину західної України.

Аналітики ISW вважають, що коментарі росіян - це намагання виправдати окупацію України. На думку експертів, висловлювання Медведєва розраховані на росіян.

"... заява Медведєва свідчить про те, що його повідомлення розраховане на внутрішню російську аудиторію, і він, можливо, має намір створити підтримку та ажіотаж навколо уявної майбутньої перемоги Росії в Україні напередодні очікуваних наступальних операцій Росії влітку 2024 року, що призведуть до масштабних втрат російського особового складу", - йдеться у звіті.