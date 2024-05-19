Аналітики ISW пояснили, чому Росія націлилась на захоплення Вовчанська

Російські війська наразі надають пріоритет захопленню Вовчанська, тому що це дозволить отримати тактичну перевагу для насту у Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW.

Як вважають аналітики ISW, захоплення Вовчанська є однією з тактичних цілей першої фази спроби наступу РФ на півночі Харківської області. Зокрема, РФ завдала ударів по мостах через річку Сіверський Донець, щоб швидко ізолювати поле бою на схід від річки, щоб підвищити свої шанси на руйнування українських наземних ліній зв'язку і швидке захоплення Вовчанська.

Окрім цього дані свідчать що російські війська наносять більшу кількість ударів по населеному пункту, ніж в інших місцях уздовж кордону, і, схоже, перекинули туди більше живої сили, ніж на Липському напрямку.

Командування РФ обрало захоплення Вовчанська як одну з ключових тактичних цілей першої фази наступальної операції на півночі Харківської області, оскільки місто є найбільшим населеним пунктом безпосередньо на кордоні. Його захоплення забезпечить російським військам плацдарм, близький до російського тилу, для підготовки та початку другої фази російської наступальної операції.

Однак наразі неясно, чи буде друга фаза російської наступальної операції на півночі Харківської області пріоритетною метою Росії. Іншим пріоритетом росіян може бути розширення "буферної зони" вздовж кордону та просування в межах ефективної дальності дії ствольної артилерії до міста Харкова та його околиць.

Російські війська можуть також передбачити наступну фазу наступальної операції з Вовчанська з метою просування в напрямку Великого Бурлука, щоб загрожувати оперативному тилу українського угруповання, що обороняється на Куп'янському напрямку.

Наступ Росії у Харківській області та ситуація у Вовчанську

На початку травня Росія розпочала наступальні дії на кількох ділянках кордону у Харківській області. Однією з цілей окупантів є місто Вовчанськ - росіяни змогли дістатись околиць міста. Наразі там точаться запеклі бої та триває евакуація цивільного населення.

Однак за словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, українські війська зупинили активне просування російських військ у Харківській області. Попри це ситуація у регіоні лишається напруженою.

Детально про ситуацію у Харківській області та на Сході - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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