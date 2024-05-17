Російський диктатор Володимир Путін висловився про наступ РФ у Харківській області. Він стверджує, що Москва нібито хоче створити "санітарну зону".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна, яку цитує російське видання ТАСС.

Диктатор стверджує, що нібито Росія зараз не має планів щодо захоплення Харкова. Він звинуватив Україну в російському наступі на Харківську область. Путін заявив, що це було "відповіддю на обстріли російських регіонів". Крім того, Путін вигадав цинічне виправдання наступу РФ у Харківській області. Диктатор сказав, що мета російських військ у Харківській області - це створення так званої "санітарної зони" для припинення обстрілів Росії.