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Кремль снова заговорил о "буферной зоне" в Украине: ISW объяснил, зачем это россиянам

Фото: российский диктатор Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Наталья Юрченко

Российский режим снова заговорил о так называемой "буферной зоне" в Украине. Таким образом россияне оправдывают войну и оккупацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Недавно российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские войска пошли в наступление на севере Харьковской области, чтобы создать "санитарную зону". Диктатор утверждает, что это якобы для того, чтобы остановить обстрелы регионов России.

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев тоже заговорил о "буферной зоне", которая, по его мнению, должна быть как минимум на всю центральную Украину и значительную часть западной Украины.

Аналитики ISW считают, что комментарии россиян - это попытка оправдать оккупацию Украины. По мнению экспертов, высказывания Медведева рассчитаны на россиян.

"...заявление Медведева свидетельствует о том, что его сообщение рассчитано на внутреннюю российскую аудиторию, и он, возможно, намерен создать поддержку и ажиотаж вокруг мнимой предстоящей победы России в Украине в преддверии ожидаемых наступательных операций России летом 2024 года, которые приведут к масштабным потерям российского личного состава", - говорится в отчете.

 

Что сказал Путин

Напомним, с 10 мая российская армия пытается прорвать оборону украинских войск на севере Харьковской области. Оккупантам удалось захватить несколько населенных пунктов, захватчики продолжают наступление на Волчанск.

По мнению аналитиков ISW, россияне пытаются "взять" Волчанск, поскольку это даст им тактическое преимущество для возможного продвижения дальше.

Российский диктатор Владимир Путин цинично оправдал наступление РФ на севере Харьковской области. Он назвал это "ответ на обстрелы российских регионов" и заявил, что его войска должны создать так называемую "санитарную зону".

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