UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Кремль змінив підхід до набору африканців на віійну, створивши "чорні списки"

07:17 10.03.2026 Вт
2 хв
Росія експлуатує вразливу молодь з африканських країн, обіцяючи роботу в цивільній сфері
aimg Маловічко Юлія
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Попри кремлівську риторику про "дружбу з Африкою", РФ експлуатує вразливу молодь континенту як ресурс для війни. Втім не всі африканські країни закривають очі на вербування своїх чоловіків, тому Москва і створила чорні списки для таких випадків.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Читайте також: У Росії з’явився стоп-лист країн для вербування на війну проти України

"Якщо раніше йшлося переважно про напівлегальні схеми та неофіційні канали — закриті групи у месенджерах, підставні компанії, посередники із працевлаштування тощо, то тепер дедалі частіше роль рекрутингових центрів виконують дипломатичні та культурні представництва рф на континенті", - повідомили в ЦПД.

Як виявилося, вже ідентифіковано понад 1400 громадян африканських країн, які воювали на боці РФ. Підтверджено загибель щонайменше 316 осіб, причому значна частина з них загинула менш ніж за місяць після потрапляння на фронт.

Повідомляється, що багатьох із них ввели в оману на етапі відбору, обіцяючи роботу в цивільній сфері.

"Після різкої реакції урядів в окремих африканських країнах, Росія припинила вербування їхніх громадян, сформувавши неофіційний "чорний список" держав. Натомість набір продовжується в інших країнах континенту", - додали в центрі.

Нагадаємо, в МЗС Укрїни повідомили наприкінці лютого, що Росія дуже часто вербує молодь африканських країн на війну з Україною обманом. Про це заявив голова МЗС Андрій Сибіга, провівши зустріч з колегою із Гани Самюелем Окудзето Аблаквою.

Також напередодні повідомлялось, як Кремль вербує на війну африканців обманом. Виявилось, що чоловікам обіцяють по 25 тисяч доларів і подальше служіння у себе на Батьківщині.

Насправді багато хто не доживає до виплат, а ще значна частина африканців організовує втечі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяКремльАфрика