Кремль уже не здатний захистити росіян від війни, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, російська влада приділяє першочергову увагу внесенню поправок до законодавства, що дозволяють швидко призвати до армії більше чоловіків. У середині липня 2023 року Держдума збільшила максимальний вік призову на військову службу з 27 до 30 років, зберігши нижню межу в 18 років.

Крім того, 24 липня президент Путін підписав законопроект, який поступово підвищує верхню вікову межу для тих, хто підлягає призову в резерв, при цьому старші офіцери тепер можуть бути мобілізовані до 70 років.

За даними британської розвідки, це може забезпечити швидке збільшення кількості військових, доступних для бойових дій в Україні.

"Збільшення шансів бути вимушеним воювати, атаки безпілотників на Москву, винятковий рівень внутрішніх репресій та нещодавній заколот "Вагнера" в сукупності наголошують на нездатності російської держави захистити населення від війни", - зазначають у Міноборони Британії.

Війна для жителів Росії

За даними опитувань незалежного "Левада-центру", підтримка війни з Україною не змінюється з лютого 2022 року. У липні війну схвалювали 75% респондентів . При цьому 60% населення вважають війну успішною.

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна, розв'язана проти України, починає переходити на територію Росії. За його словами, це природний та неминучий процес.

Напередодні невідомі безпілотники атакували центр Москви . Зокрема, один із безпілотників потрапив до вежі комплексу Москва-сіті, де розміщувалися офіси кількох міністерств РФ.

Окрім Москви під удар потрапив і Таганрог. Днями до центру російського міста потрапила невідома ракета.