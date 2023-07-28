В Росії день вибухів. Гучно було у Таганрозі і не тільки: що про це відомо

У Ростовській області РФ сьогодні, 28 липня, пролунала низка вибухів. Росіяни нафантазували обстріл та звинуватили українських військових, а силовикам наказали проводити "регулярний огляд неба".

Детальніше про сьогоднішні події під Ростовом - у матеріалі РБК-Україна нижче.

З чого все почалося

Сьогодні близько 16:00 російські Telegram-канали почали масово постити відео з димом над Таганрогом Ростовської області. Місцеві жителі розповідали, що чули сильний вибух.

Вже за кілька десятків хвилин вибухи в центрі міста підтвердив губернатор Ростовської області Василь Голубєв. Він стверджував, що там впала ракета.

Паралельно вибухи пролунали й у Азовському районі Ростовської області. У мережі писали, що там нібито працюють системи протиповітряної оборони.

Фантазії росіян

Після цього інцидент вирішило прокоментувати Міністерство оборони РФ. Там вигадали, що українські військові "атакували місто за допомогою переобладнаного зенітного ракетного комплексу С-200".

Але версія відомства країни-агресора відрізнялася від тієї, яку озвучив раніше губернатор регіону. Міністерство стверджувало, що всі ракети над Таганрогом начебто збили, а на місто впали уламки.

Слідчий комітет РФ на тлі таких подій порушив кримінальну справу за статтею "теракт".

Представники місцевої влади також стверджували, що внаслідок інциденту постраждали 12 осіб та були руйнування. У районі, де пролунав вибух, вирішили оголосити надзвичайну ситуацію.

Але паніка росіян не обмежилася лише Таганрогом - у Ростові поліцейським та іншим силовикам наказали кожні 15 хвилин проводити "огляд повітряного простору". Результати вони мали вносити до журналу.

Реакція України

На таку "бавовну" вже відреагували офіційні особи України.

"Події в Таганрозі - це ніщо інше, як абсолютно безграмотні дії операторів російських комплексів ППО", - написав секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

У свою чергу радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що вибухи в Таганрозі - наслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За його словами, потрібні розслідування, щоби встановити безпосередні причини вибухів.

"Однак "причини та наслідки" очевидні: некомпетентність, зловмисність та безвідповідальність "еліти Путіна", - зазначив чиновник.