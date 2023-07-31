Кремль уже не способен оградить жителей России от войны, - британская разведка

Как отмечается в сводке, российские власти уделяют первоочередное внимание внесению поправок в законодательство, позволяющих быстро призывать в армию больше мужчин. В середине июля 2023 года Госдума увеличила максимальный возраст призыва на военную службу с 27 до 30 лет, сохранив действующий нижний предел в 18 лет.

Кроме того, 24 июля президент Путин подписал законопроект, который постепенно повышает верхний возрастной предел для подлежащих призыву в резерв, при этом старшие офицеры теперь могут быть мобилизованы до 70 лет.

По данным британской разведки, это может обеспечить более быстрое увеличение количества военных, доступного для боевых действий в Украине.

"Увеличение шансов быть вынужденным воевать, атаки беспилотников на Москву, исключительный уровень внутренних репрессий и недавний мятеж "Вагнера" в совокупности подчеркивают неспособность российского государства оградить население от войны", - отмечают в Минобороны Британии.

Война для жителей России

По данным опросов независимого "Левада-центра", поддержка войны с Украиной не меняется с февраля 2022 года. В юле войну одобряли 75% респондентов. При этом 60% населения считают войну успешной.

Президент Владимир Зеленский заявил, что война, развязанная против Украины, начинает переходить на территорию России. По его словам, это естественный и неизбежный процесс.

Накануне неизвестные беспилотники атаковали центр Москвы. В частности, один из беспилотников попал в башню комплекса Москва-сити, где размещались офисы нескольких министерств РФ.

Кроме Москвы под удар попал и Таганрог. На днях в центр российского города попала неизвестная ракета.