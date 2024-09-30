Кремль збільшує витрати на оборону і намагається приховати це від населення, - ISW

Уряд РФ планує збільшити витрати на оборонні потреби у 2025 році. Водночас, у Кремлі акцентують увагу на запланованих витратах на соціальну сферу й уникають теми зростання оборонних витрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Кабінет міністрів Росії у неділю, 29 вересня, схвалив проект федерального бюджету на 2025-2027 роки і до 1 жовтня подасть його в Державну думу. Згідно з проектом, федеральні доходи Росії у 2025 році зростуть майже на 12% порівняно з 2024 роком, а частка не нафтогазових доходів у федеральному бюджеті зросте до 73%.

23 вересня агентство Bloomberg повідомило, що ознайомилося з проектом трирічного бюджету РФ. Згідно з документом, російський уряд планує у 2025 році витратити на оборону 13,2 трлн рублів (близько 140 млрд доларів) - це більше, ніж 10,4 трлн рублів (близько 110 млрд доларів), запланованих на 2024 рік.

Агентство заявило, що у 2025 році Росія планує витратити приблизно 40% на національну оборону і внутрішню безпеку - ця частка перевищує разом узяті витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та федеральну економіку. Кремль збільшить витрати на засекречені статті з 11,1 трлн рублів (близько 117 млрд доларів) у 2024 році до 12,9 трлн рублів (близько 136 млрд доларів) у 2025 році.

Соціальне прикриття

Водночас, прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін 24 вересня заявив, що уряд планує виконати "всі соціальні зобов'язання перед громадянами" і наголосив на запланованому фінансуванні медицини, пенсій та національних проектів.

Міністр фінансів Антон Силуанов визнав, що "значні ресурси" спрямовуються на "спеціальну воєнну операцію" (СВО), але підкреслив, що 40 трлн рублів (близько 424 млрд доларів) підуть на 19 національних проектів упродовж шести років - це вдвічі більше, ніж фінансування, виділене на період з 2019 по 2024 рік.

Силуанов також підкреслив, що Росія планує витратити 180 млрд рублів (близько 1,9 млрд доларів) на модернізацію комунальної інфраструктури та пільгові іпотечні програми.

"Кремлівські чиновники, ймовірно, побоюються втоми від війни серед російського населення і намагаються підігрівати громадську підтримку війни, підкреслюючи увагу Кремля до соціальних проектів", - йдеться у звіті ISW.