Кремль: завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена быть не должно

По его словам, попытки диктата в отношениях стран обречены на провал, они "могут сорвать робкую динамику" к установлению диалога между РФ и США.

"Завышенных ожиданий от встречи Путина и Байдена не должно быть, но даже начало их диалога - положительный шаг", - сказал Песков.

Он добавил, что не ожидает "подвижек в достижении понимания" между США и РФ.

"Насколько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных каких-то моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно", - отметил Песков.