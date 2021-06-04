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Кремль: завищених очікувань від зустрічі Путіна і Байдена бути не повинно

Автор: РБК-Україна

У Кремлі немає завищених очікувань від майбутньої зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Позитивним є вже початок самого діалогу.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

За його словами, спроби диктату у відносинах країн приречені на провал, вони "можуть зірвати боязку динаміку" до встановлення діалогу між РФ і США.

"Завищених очікувань від зустрічі Путіна і Байдена не повинно бути, але навіть початок їх діалогу - позитивний крок", - сказав Пєсков.

Він додав, що не очікує "зрушень у досягненні розуміння" між США і РФ.

"Наскільки великий потенціал наших розбіжностей і навіть конфліктних якихось моментів у наших двосторонніх відносинах, що очікувати якихось зрушень у досягненні розуміння не доводиться. Але іноді погоджуватися в тому, що ми не погоджуємося, теж корисно", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, Білий Дім і Кремль офіційно оголосили про зустріч Байдена і Путіна. Переговори двох лідерів пройдуть віч-на-віч 16 червня в Женеві, коли Байден перебуватиме в Європі.

Раніше в Кремлі заявляли, що під час зустрічі Путін і Байден можуть обговорити контроль над озброєнням.

У Білому домі заявляли, що Байден під час зустрічі з Путіним планує обговорити Україну.

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