Кремль: завищених очікувань від зустрічі Путіна і Байдена бути не повинно

За його словами, спроби диктату у відносинах країн приречені на провал, вони "можуть зірвати боязку динаміку" до встановлення діалогу між РФ і США.

"Завищених очікувань від зустрічі Путіна і Байдена не повинно бути, але навіть початок їх діалогу - позитивний крок", - сказав Пєсков.

Він додав, що не очікує "зрушень у досягненні розуміння" між США і РФ.

"Наскільки великий потенціал наших розбіжностей і навіть конфліктних якихось моментів у наших двосторонніх відносинах, що очікувати якихось зрушень у досягненні розуміння не доводиться. Але іноді погоджуватися в тому, що ми не погоджуємося, теж корисно", - зазначив Пєсков.