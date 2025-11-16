Кремль закручує гайки? У росіян почалися масові перебої з інтернетом

Повідомляється, що проблеми почалися напередодні 15 листопада, коли інтернет зник у Володимирській, Іванівській, Костромській та Ярославській областях. В останньому регіоні збій стався нібито через пошкоджений магістральний канал.

Потім інтернет зник у Мурманській області, Ямало-Ненецькому автономному окрузі і частково в Краснодарському краї. Примітно, що у користувачів працювали сайти з так званого "білого списку".

А вночі та вранці 16 листопада почалися проблеми в Марій Ел, Удмуртії, Амурській, Бєлгородській, Курській, Нижегородській, Псковській, Самарській і Челябінській областях.

Влада може спеціально обмежувати інтернет

Профільні ресурси зазначають, що характер збоїв не схожий на звичайні обриви мереж. Річ у тім, що вибірковість доступу зі збереженням "білого списку" є одним зі сценаріїв за законом про так званий "суверенний Рунет".

Наразі незрозуміло, чи був збій результатом невдалих навчань з "ізоляції" мережі, централізованої команди на фільтрацію, чи масштабної поломки обладнання.

Російські ЗМІ зазначають, що проблеми з інтернетом почалися після того, як Володимир Путін провів Радбез на тему "протидії порушенням", які відбуваються в інтернеті. Незадовго до цього Роскомнадзор отримав право відключати Рунет від світового інтернету і блокувати будь-які сайти.