ОП о встрече Зеленского и Путина: переговоры необходимы, но нужно иметь позиции

"Встреча на уровне президентов необходима, потому что только так можно будет решить принципиальный спор между Украиной и Россией и остановить войну", - сказал Подоляк в эфире программы "Свобода Live".

По его словам, для того, чтобы встреча Зеленского и Путина состоялась, Украине необходимо иметь определенные позиции. Подоляк добавил, что украинцы должны доказать свою способность воевать и уже сделали это. Также надо убедить Россию в том, что она будет много терять не только в экономическом смысле, но и на полях сражений.

"И тогда за столом переговоров будет гораздо проще отстаивать свою позицию, потому что это не мы спровоцировали войну, на нас напали", - подчеркнул советник главы ОП.