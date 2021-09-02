Кремль о встрече Путина и Зеленского: стороны не отвергают ее, но до согласования далеко

Встреча президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - может состояться, ни одна из сторон не отвергает эту идею. Но пока до ее согласования далеко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"Но при этом по линии Офиса президента Украины и администрации президента России пока далеки от того, чтобы согласовать повестку дня", - добавил он.

В частности, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ни одна из сторон не отвергает возможности встречи президентов.

Напомним, ранее Зеленский в одном из интервью заявил, что единственным путем к освобождению крымских политзаключенных являются именно переговоры с Путиным.

Он также считает, что российский президент слишком эмоционален, когда дело касается Украины.