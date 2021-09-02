Кремль про зустріч Путіна і Зеленського: сторони не відкидають її, але до узгодження далеко

Зустріч Президентів Росії та України - Володимира Путіна та Володимира Зеленського - може відбутися, жодна зі сторін не відкидає цю ідею. Але поки до її узгодження далеко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

"Але при цьому за лінією Офісу президента України і адміністрації президента Росії поки далекі від того, щоб узгодити порядок денний", - додав він.

Зокрема, за словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, жодна зі сторін не відкидає можливості зустрічі президентів.

Нагадаємо, раніше Зеленський в одному з інтерв'ю заявив, що єдиним шляхом до звільнення кримських політв'язнів є саме переговори з Путіним.

Він також вважає, що російський президент занадто емоційний, коли справа стосується України.