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Кремль про зустріч Путіна і Зеленського: сторони не відкидають її, але до узгодження далеко

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Москва, Четвер 02 вересня 2021 13:46
Кремль про зустріч Путіна і Зеленського: сторони не відкидають її, але до узгодження далеко Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Зустріч Президентів Росії та України - Володимира Путіна та Володимира Зеленського - може відбутися, жодна зі сторін не відкидає цю ідею. Але поки до її узгодження далеко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Зокрема, за словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, жодна зі сторін не відкидає можливості зустрічі президентів.

"Але при цьому за лінією Офісу президента України і адміністрації президента Росії поки далекі від того, щоб узгодити порядок денний", - додав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський в одному з інтерв'ю заявив, що єдиним шляхом до звільнення кримських політв'язнів є саме переговори з Путіним.

Він також вважає, що російський президент занадто емоційний, коли справа стосується України.

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