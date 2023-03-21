Кремль виявився неготовим до видачі ордеру на арешт Путіна, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza .

Як повідомляється, у 2023 році Кремль планував просувати образ Путіна як "борця із Заходом", "захисника країн Латинської Америки та Африки від колоніального гноблення" та "одного з головних лідерів багатополярного світу".

Однак, для цього потрібні закордонні поїздки, у яких Путін тепер обмежений через рішення МКС.

Теоретично російського диктатора можуть затримати за гаазьким ордером у 123 країнах. Джерела, близькі до Адміністрації президента, зазначають, що поки що в Кремлі не зовсім розуміють, як можна "забезпечити безпеку" Путіна в нових умовах.

Крім того, навіть деякі країни СНД перестають бути безпечним простором для Путіна. Зокрема, Таджикистаном ратифіковано Римський статут.

Як зазначають співрозмовників видання, поїздки Путіна були дуже важливими, у тому числі для внутрішньоросійської пропаганди, яка, спираючись на новини про ці візити, могла розповісти громадянам, що "у Росії друзів однаково більше, ніж недоброзичливців" і країна залишається "одним зі стовпів багатополярного світу".

До ордера виїзди Путіна поєднувалися з поїздками лідерів зарубіжних країн до Москви. Тепер "підтримати таку саму частоту зустрічей не вийде".

Як повідомляється, складнощі із закордонними візитами російського диктатора вже почалися: у серпні 2023 року в Південно-африканській республіці (ПАР) має відбутися черговий саміт країн БРІКС, але влада цієї країни 20 березня заявила, що вже "взяла до відома" ордер МКС.

До того ж, в Адміністрації Путіна припускають, що список чиновників, на яких будуть видані ордери в Гаазі, може розширитися, наприклад, до нього можуть увійти губернатори регіонів, де приймають дітей з анексованих українських територій. Однак, за оцінкою Кремля, це ніяк не вплине на їхнє життя, адже за фактом держслужбовці й так, можна сказати, не виїжджають за кордон під час війни.