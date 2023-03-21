Кремль виявився неготовим до видачі ордеру на арешт Путіна, - ЗМІ
Російська влада виявилася не готовою до видачі ордеру Міжнародним кримінальним судом на арешт диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Meduza.
Як повідомляється, у 2023 році Кремль планував просувати образ Путіна як "борця із Заходом", "захисника країн Латинської Америки та Африки від колоніального гноблення" та "одного з головних лідерів багатополярного світу".
Однак, для цього потрібні закордонні поїздки, у яких Путін тепер обмежений через рішення МКС.
Теоретично російського диктатора можуть затримати за гаазьким ордером у 123 країнах. Джерела, близькі до Адміністрації президента, зазначають, що поки що в Кремлі не зовсім розуміють, як можна "забезпечити безпеку" Путіна в нових умовах.
Крім того, навіть деякі країни СНД перестають бути безпечним простором для Путіна. Зокрема, Таджикистаном ратифіковано Римський статут.
Як зазначають співрозмовників видання, поїздки Путіна були дуже важливими, у тому числі для внутрішньоросійської пропаганди, яка, спираючись на новини про ці візити, могла розповісти громадянам, що "у Росії друзів однаково більше, ніж недоброзичливців" і країна залишається "одним зі стовпів багатополярного світу".
До ордера виїзди Путіна поєднувалися з поїздками лідерів зарубіжних країн до Москви. Тепер "підтримати таку саму частоту зустрічей не вийде".
Як повідомляється, складнощі із закордонними візитами російського диктатора вже почалися: у серпні 2023 року в Південно-африканській республіці (ПАР) має відбутися черговий саміт країн БРІКС, але влада цієї країни 20 березня заявила, що вже "взяла до відома" ордер МКС.
До того ж, в Адміністрації Путіна припускають, що список чиновників, на яких будуть видані ордери в Гаазі, може розширитися, наприклад, до нього можуть увійти губернатори регіонів, де приймають дітей з анексованих українських територій. Однак, за оцінкою Кремля, це ніяк не вплине на їхнє життя, адже за фактом держслужбовці й так, можна сказати, не виїжджають за кордон під час війни.
Нагадаємо, 17 береня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. Також ордер було видано на ім'я уповноваженої при президентові Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Белової.
Крім того, генпрокурор України Андрій Костін розповів, що ордер Гааги дозволяє заарештувати Путіна за межами РФ та передати до суду.
Згідно з рішенням суду тепер Путіна зобов'язані заарештувати у 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнають юрисдикцію МКС.
Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що рішення Міжнародного кримінального суду щодо арешту диктатора Володимира Путіна не має значення. Окрім цього вона назвала виданий ордер "рецептом" і юридично нікчемним.
Пізніше у РФ заявили, що видача ордера - це акт агресії проти їх країни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.