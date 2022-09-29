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Кремль использует мобилизированных, чтобы восстановить элитные подразделения, разгромленные в Украине, - ISW

Новина українською →
Четверг 29 сентября 2022 03:46
Кремль использует мобилизированных, чтобы восстановить элитные подразделения, разгромленные в Украине, - ISW Фото: Кремль использует мобилизированных, чтобы восстановить элитные подразделения, разгромленные в Украине (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Кремль продолжает присылать только что мобилизированных россиян для усиления остатков различных подразделений армии РФ, в том числе самых элитных, которые были разгромлены в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что, по данным Генштаба ВСУ, "новобранцы" прибыли на усиление подразделений 1-го танкового полка, 2-й мотострелковой дивизии и 1-й гвардейской танковой армии без подготовки.

"1-я гвардейская танковая армия считалась главной механизированной силой России до 24 февраля и тот факт, что ее элементы усиливаются плохо дисциплинированными, необученными людьми, означает, что даже самые элитные части РФ понесли значительные потери в Украине и поэтому все больше деградируют", - указали в ISW.

В Институте изучения войны убеждены, что добавление новомобилизованных сил в эти части армии России вряд ли добавит им боевых мощностей.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте полностью ясна. По его словам, если россияне хотят жить, то им лучше убегать с поля боя.

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