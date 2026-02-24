"Щоб цілував Путіна": Зеленський розкрив мрії РФ про президента в Україні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Росії помилково розраховують на появу проросійського лідера в Україні в разі можливих політичних змін. За його словами, подібні очікування не мають під собою підстав.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію німецького мовника ARD.
У Москві розраховують на зміну влади в Україні
Російська сторона, як вважає глава держави, продовжує припускати, що ситуація в Україні може змінитися таким чином, що на чолі країни опиниться політик, орієнтований на Москву.
Зеленський зазначив, що такі припущення виглядають спрощеними і не враховують реальних настроїв усередині українського суспільства і держави.
На його думку, така логіка ґрунтується на хибному розумінні того, як влаштована українська політика і які цінності сьогодні підтримує країна.
Зеленський про можливі вибори
Президент наголосив, що навіть за різних внутрішніх викликів це не означає розворот курсу держави. Він також дав зрозуміти, що сценарій, на який розраховують у Росії, виглядає малоймовірним.
"Вони не втрачають бажання, на мій погляд (прибрати мене - ред.). З того, що ми розуміємо. Хоча, звідки така впевненість, що якщо мене не буде, то прийде людина, яка буде проросійська. Можна по-різному говорити, можуть бути різні виклики всередині держави, але хто сказав, що (президентом - ред.) буде людина, яка буде цілувати в одне місце Путіна? Навряд чи", - зазначив Володимир Зеленський.
