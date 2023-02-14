Кремль вигадав новий спосіб заселення окупованих територій України росіянами, - ЦНС

"Окупанти вирішили видавати пільгову іпотеку громадянам РФ при купівлі житла на захоплених землях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що реалізувати програму має фінансовий інститут розвитку в житловій сфері "Дом.рф", якому держава надаватиме субсидії, й той буде вже покривати різницю в іпотечних відсотках банкам.

"Таким чином ворог стимулює мешканців РФ приїжджати на тимчасово окуповані території та заселяти українські землі", - додали у ЦНС.

Також це стимулює місцевих мешканців отримувати паспорт РФ, аби стати учасником програми.