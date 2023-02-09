Росіяни розселяють військових у базах відпочинку біля Бердянська, - ЦНС
Росіяни заселяють військових у захоплені бази відпочинку навколо Бердянська у Запорізькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"За словами місцевих, російських солдатів розміщують в закладах відпочинку вздовж лінії бердянської коси. Місцевим заборонили вільне пересування в цих районах, а тих хто проживав поруч відселили", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС зазначають, що схожу ситуацію фіксують в Пологах, де ворог обходить приватні будинки й шукає місце для розташування новоприбулих окупантів.
Мешканцям окупованих регіонів нагадують, що вони можуть повідомити розташування ворога у населеному пункті за посиланням і тим самим допомогти ЗСУ пришвидшити звільнення міста.
Нагадаємо, що у середу, 8 лютого, в окупованому Бердянську (Запорізька область) пролунали вибухи та у центрі міста спалахнула пожежа.
Російські окупанти готуються до оборони аеродрому у Бердянську Запорізької області, що знаходиться майже за 100 кілометрів від лінії фронту.
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