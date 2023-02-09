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Росіяни розселяють військових у базах відпочинку біля Бердянська, - ЦНС

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Бердянськ, Четвер 09 лютого 2023 15:35
Росіяни розселяють військових у базах відпочинку біля Бердянська, - ЦНС Фото: Росіяни розселяють військових у базах відпочинку біля Бердянська (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни заселяють військових у захоплені бази відпочинку навколо Бердянська у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"За словами місцевих, російських солдатів розміщують в закладах відпочинку вздовж лінії бердянської коси. Місцевим заборонили вільне пересування в цих районах, а тих хто проживав поруч відселили", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що схожу ситуацію фіксують в Пологах, де ворог обходить приватні будинки й шукає місце для розташування новоприбулих окупантів.

Мешканцям окупованих регіонів нагадують, що вони можуть повідомити розташування ворога у населеному пункті за посиланням і тим самим допомогти ЗСУ пришвидшити звільнення міста.

Нагадаємо, що у середу, 8 лютого, в окупованому Бердянську (Запорізька область) пролунали вибухи та у центрі міста спалахнула пожежа.

Російські окупанти готуються до оборони аеродрому у Бердянську Запорізької області, що знаходиться майже за 100 кілометрів від лінії фронту.

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