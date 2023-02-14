Кремль придумал новый способ заселения оккупированных территорий Украины россиянами, - ЦНС

"Оккупанты решили выдавать льготную ипотеку гражданам РФ при покупке жилья на захваченных землях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализовать программу должен финансовый институт развития в жилищной сфере "Дом.рф", которому государство будет предоставлять субсидии, и тот будет уже покрывать разницу в ипотечных процентах банкам.

"Таким образом, враг стимулирует жителей РФ приезжать на временно оккупированные территории и заселять украинские земли", - добавили в ЦНС.

Также это стимулирует местных жителей получать паспорт РФ, чтобы стать участником программы.