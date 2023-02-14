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Кремль придумал новый способ заселения оккупированных территорий Украины россиянами, - ЦНС

Фото: Кремль придумал новый способ заселения оккупированных территорий Украины россиянами (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Власти РФ пытаются изменить демографический состав населения на временно оккупированных территориях Украины и планируют предоставлять льготы при покупке россиянами там жилья.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

"Оккупанты решили выдавать льготную ипотеку гражданам РФ при покупке жилья на захваченных землях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что реализовать программу должен финансовый институт развития в жилищной сфере "Дом.рф", которому государство будет предоставлять субсидии, и тот будет уже покрывать разницу в ипотечных процентах банкам.

"Таким образом, враг стимулирует жителей РФ приезжать на временно оккупированные территории и заселять украинские земли", - добавили в ЦНС.

Также это стимулирует местных жителей получать паспорт РФ, чтобы стать участником программы.

Напомним, что россияне заселяют военных в захваченные базы отдыха вокруг Бердянска в Запорожской области.

Россияне увеличивают группировку войск во временно оккупированном Северодонецке Луганской области.

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