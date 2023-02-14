Кремль придумал новый способ заселения оккупированных территорий Украины россиянами, - ЦНС

Власти РФ пытаются изменить демографический состав населения на временно оккупированных территориях Украины и планируют предоставлять льготы при покупке россиянами там жилья.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.
"Оккупанты решили выдавать льготную ипотеку гражданам РФ при покупке жилья на захваченных землях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что реализовать программу должен финансовый институт развития в жилищной сфере "Дом.рф", которому государство будет предоставлять субсидии, и тот будет уже покрывать разницу в ипотечных процентах банкам.
"Таким образом, враг стимулирует жителей РФ приезжать на временно оккупированные территории и заселять украинские земли", - добавили в ЦНС.
Также это стимулирует местных жителей получать паспорт РФ, чтобы стать участником программы.
Напомним, что россияне заселяют военных в захваченные базы отдыха вокруг Бердянска в Запорожской области.
Россияне увеличивают группировку войск во временно оккупированном Северодонецке Луганской области.
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