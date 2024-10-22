UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Кремль відтермінував наказ витіснити ЗСУ з Курської області , - джерела

Фото: Путін наказав витіснити ЗСУ з Курської області до 1 лютого (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Кремль встановив своїм військам нові дедлайни: до 1 лютого 2025 року - повернення повного контролю над Курською областю. До 15 жовтня вже не встигли.

За даними джерела видання у Силах оборони, крім того до 25 лютого планується створення так званої буферної зони по інший бік кордону - на територіях України.

Як зазначається в матеріалі, згідно з попередніми планами Москви, війська противника мали вибити звідти ЗСУ до середини жовтня - вони вже не вклались у ці терміни, але, щоправда, деяких тактичних успіхів за останні пару тижнів їм все ж вдалось там досягти.

Зараз, за даними видання, Москва акумулювала для звільнення Курської області понад 40 тисяч військ. Ситуація там насправді дуже динамічна, а населені пункти можуть переходити "з рук у руки" протягом доби.

Оборона ЗСУ наразі не обвалена, однак і шанси на подальше розширення Україною курського плацдарму теж можна розглядати як відносно низькі, йдеться в матеріалі.

За даними джерел РБК-Україна, в серпні Володимир Путін наказ своїм військовим витіснити українські війська з Курської області до 1 жовтня, але не знімати сили з ключових ділянок на Донбасі.

У вересні повідомлялося, що Росія зосередила у Курській області 37 тисяч солдатів, а російська влада поставила завдання ворожим військам до 15 жовтня витіснити ЗСУ.

Нагадаємо, ЗСУ розпочали операцію в Курській області 6 серпня. Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, на 27 серпня було взято під контроль 1300 квадратних кілометрів та 100 населених пунктів. Потім росіяни відбили частину територій.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курська областьВСУ