Кремль отсрочил приказ вытеснить ВСУ из Курской области, - источники

По данным источника в Силах обороны, кроме того, до 25 февраля планируется создание так называемой буферной зоны по другую сторону границы - на территориях Украины.

Как отмечается в материале, согласно предварительным планам Москвы, войска противника должны были выбить оттуда ВСУ до середины октября - они уже не уложились в эти сроки, но, правда, некоторых тактических успехов за последние пару недель им все же удалось достичь.

Сейчас, по данным издания, Москва аккумулировала для освобождения Курской области более 40 тысяч войск. Ситуация там действительно очень динамичная, а населенные пункты могут переходить "из рук в руки" в течение суток.

Оборона ВСУ пока не обрушена, однако и шансы на дальнейшее расширение Украиной курского плацдарма тоже можно рассматривать как относительно низкие, говорится в материале.