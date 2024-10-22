Кремль відтермінував наказ витіснити ЗСУ з Курської області , - джерела

Кремль встановив своїм військам нові дедлайни: до 1 лютого 2025 року - повернення повного контролю над Курською областю. До 15 жовтня вже не встигли.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Росія наступає у Курській області та на Донбасі. Чи є ризик обвалу фронту для ЗСУ ".

За даними джерела видання у Силах оборони, крім того до 25 лютого планується створення так званої буферної зони по інший бік кордону - на територіях України.

Як зазначається в матеріалі, згідно з попередніми планами Москви, війська противника мали вибити звідти ЗСУ до середини жовтня - вони вже не вклались у ці терміни, але, щоправда, деяких тактичних успіхів за останні пару тижнів їм все ж вдалось там досягти.

Зараз, за даними видання, Москва акумулювала для звільнення Курської області понад 40 тисяч військ. Ситуація там насправді дуже динамічна, а населені пункти можуть переходити "з рук у руки" протягом доби.

Оборона ЗСУ наразі не обвалена, однак і шанси на подальше розширення Україною курського плацдарму теж можна розглядати як відносно низькі, йдеться в матеріалі.