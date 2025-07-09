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Кремль відреагував на скандальний аудіозапис Трампа з погрозою "бомбардувати Москву"

Фото: прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Кремль прокоментував аудіозапис, на якому американський президент Дональд Трамп нібито погрожує "розбомбити Москву" у разі загострення ситуації навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря російського диктатора Дмитра Пєскова.

Журналіст зауважила, що наразі в інтернеті з посиланням на аудіорозмову всі стверджують, що Трамп нібито погрожував російському диктатору Володимиру Путіну і лідеру Китаю Сі Цзіньпіну розбомбити Москву і Пекін у разі бойових дій в Україні й на Тайвані.

Вона уточнила в Пєскова, чи міг би він підтвердити, що така розмова була, і якщо так, то коли, і як в цілому оцінюють подібний злив, по суті, приватної розмови в ЗМІ.

На що прессекретар російського диктатора заявив що він не може ні підтвердити, ні спростувати дану заяву.

"Дивіться, ви просите мене підтвердити, чи був виступ Трампа в Америці, коли він нібито розмовляв з якимись донорами в 2024 році. Але, як мінімум, це не зовсім коректно. Я не можу це при всьому бажанні підтвердити або спростувати. Йдеться про виступ Трампа у 2024 році в Америці. Я працюю в Росії, слава Богу", - заявив він.

Після цього Пєсков спробував виставити даний аудіозапис фейком.

"Чи є це фейком чи ні, ми теж не знаємо. Зараз дуже багато фейків. Часто фейків набагато більше, ніж правдивої інформації. І ми завжди виходимо з цього, коли аналізуємо ті чи інші новини", - сказав він.

Проте журналіст уточнила, що питання насправді стосувалось того, чи правда Трамп таке говорив Путіну, і коли це було, якщо було.

"Тут важко сказати. Річ у тому, що тоді не було телефонних розмов. Адже мова йде, наскільки я розумію, про період, коли Трамп ще не був президентом Сполучених Штатів. Тому тут я вам рекомендую все-таки адресувати ваші питання до Білого Дому", - сказав Пєсков.

Злитий аудіозапис розмови Трампа

Сьогодні, 9 липня, CNN опублікував аудіозапис заяви в якій чути, заяву Трампа, яку він виголосив минулого року на закритій зустрічі донорів.

В розмові чути, що Трамп розповів, як одного разу намагався утримати Путіна від нападу на Україну й погрожував йому "розбомбити Москву до біса".

Повідомляється, що ці висловлювання прозвучали в той час, коли Трамп висував свою кандидатуру на другий термін. Вони були записані на благодійних заходах 2024 року в Нью-Йорку та Флориді.

Детальніше по даний запис та заяву Трампа, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що ще в травні минулого року журналіст Джош Доусі оприлюднив заяву Трампа про погрози Путіну "бомбити Москву" в The Washington Post. Проте сам аудіозапис тоді не публікувався.

Варто тако зауважити й те, що сам Трамп десятки разів бездоказово заявляв, що якби він був президентом США, то війна Росії проти України ніколи б не почалася.

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