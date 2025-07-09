Кремль отреагировал на скандальную аудиозапись Трампа с угрозой "бомбить Москву"

Журналист отметила, что сейчас в интернете со ссылкой на аудиоразговор все утверждают, что Трамп якобы угрожал российскому диктатору Владимиру Путину и лидеру Китая Си Цзиньпину разбомбить Москву и Пекин в случае боевых действий в Украине и на Тайване. Она уточнила у Пескова, мог бы он подтвердить, что такой разговор был, и если да, то когда, и как в целом оценивают подобный слив, по сути, частного разговора в СМИ.

На что пресс-секретарь российского диктатора заявил что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть данное заявление.

"Смотрите, вы просите меня подтвердить, было ли выступление Трампа в Америке, когда он якобы разговаривал с какими-то донорами в 2024 году. Но, как минимум, это не совсем корректно. Я не могу это при всем желании подтвердить или опровергнуть. Речь идет о выступлении Трампа в 2024 году в Америке. Я работаю в России, слава Богу", - заявил он.

После этого Песков попытался выставить данную аудиозапись фейком.

"Является ли это фейком или нет, мы тоже не знаем. Сейчас очень много фейков. Часто фейков гораздо больше, чем правдивой информации. И мы всегда исходим из этого, когда анализируем те или иные новости", - сказал он.

Однако журналист уточнила, что вопрос на самом деле касался того, правда ли Трамп такое говорил Путину, и когда это было, если было.

"Здесь трудно сказать. Дело в том, что тогда не было телефонных разговоров. Ведь речь идет, насколько я понимаю, о периоде, когда Трамп еще не был президентом Соединенных Штатов. Поэтому здесь я вам рекомендую все-таки адресовать ваши вопросы в Белый Дом", - сказал Песков.