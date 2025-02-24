Трамп заявив про переговори з Путіним щодо завершення війни та економічних угод для США
Президент США Дональд Трамп заявив про серйозні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Мова про припинення війни в Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social.
За словами Трампа, він також обговорює "великі угоди з економічного розвитку, які відбуватимуться між США і Росією".
"Переговори йдуть дуже добре", - додав він.
Окрім цього він згадав про дзвінок лідерів країн G7 з нагоди третьої річниці війни в Україні. Та повторив свою заяву про те, що війна "ніколи б не почалася, якби я був президентом".
"Кожен висловив свою мету - побачити закінчення війни, і я наголосив на важливості угоди про життєво важливі мінерали та рідкісноземельні елементи між США та Україною, яка, як ми сподіваємося, буде підписана дуже скоро", - повідомив Трамп.
За його словами, угода забезпечить "американському народу компенсацію за десятки мільярдів доларів і військову техніку, надіслану в Україну", а також сприятиме зростанню економіки України.
Позиція Трампа щодо війни в Україні
Дональд Трамп ще під час виборчої кампанії неодноразово обіцяв завершити війну в Україні.
Зокрема, 11 лютого Трамп заявив, що, "ймовірно", зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним до кінця лютого. А також нещодавно почав робити проросійські заяви і фактично звинуватив у початку війни керівництво України.
Зокрема, на думку Трампа, президент Володимир Зеленський є "диктатором без виборів", адже за три роки війни він нічого не зробив для завершення війни.
Пізніше Трамп заявив, що Росія винна у війні, але також переклав провину за це на Зеленського та екс-президента США Джо Байдена. На його думку, Путін хоче укласти мирну угоду, але додав, що "він не повинен укладати угоду, бо міг би захопити всю Україну".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.