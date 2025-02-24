Трамп заявив про переговори з Путіним щодо завершення війни та економічних угод для США

Президент США Дональд Трамп заявив про серйозні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Мова про припинення війни в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

За словами Трампа, він також обговорює "великі угоди з економічного розвитку, які відбуватимуться між США і Росією".

"Переговори йдуть дуже добре", - додав він.

Окрім цього він згадав про дзвінок лідерів країн G7 з нагоди третьої річниці війни в Україні. Та повторив свою заяву про те, що війна "ніколи б не почалася, якби я був президентом".

"Кожен висловив свою мету - побачити закінчення війни, і я наголосив на важливості угоди про життєво важливі мінерали та рідкісноземельні елементи між США та Україною, яка, як ми сподіваємося, буде підписана дуже скоро", - повідомив Трамп.

За його словами, угода забезпечить "американському народу компенсацію за десятки мільярдів доларів і військову техніку, надіслану в Україну", а також сприятиме зростанню економіки України.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

Дональд Трамп ще під час виборчої кампанії неодноразово обіцяв завершити війну в Україні.

Зокрема, 11 лютого Трамп заявив, що, "ймовірно", зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним до кінця лютого. А також нещодавно почав робити проросійські заяви і фактично звинуватив у початку війни керівництво України.

Зокрема, на думку Трампа, президент Володимир Зеленський є "диктатором без виборів", адже за три роки війни він нічого не зробив для завершення війни.