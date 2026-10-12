Кремль ответил на предложение Зеленского о 60-дневном перемирии для выборов в Украине

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина .

Песков сказал, что Россия якобы хочет не перемирия, а долгосрочного мира. По его словам, Москва готова делать для этого все.

Кроме того, он добавил, что Россия благодарна американским переговорщикам за их усилия на украинском направлении.

Впоследствии он добавил, что Путин готов дать указ не наносить удары по Украине в день выборов.



"Но 60 суток, которые требует Зеленский, нужны ему не для проведения выборов, а "чтобы собраться с силами, залечить раны и продолжить войну", - заявил представитель Кремля.

"Не думаю, что Зеленский заслужил перемирие", - заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина проведет выборы, если глава Кремля согласится на 60-дневное перемирие.

Это заявление прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп призвал украинцев избрать нового лидера.

Как сообщало РБК-Украина, специальный представитель главы Кремля Кирилл Дмитриев назвал обращение Трампа к украинцам "историческим" и "знаковым".

Сам Трамп объяснил свои слова тем, что Зеленский, по его мнению, не хочет заключать соглашения.