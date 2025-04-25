Кремль відповів ядерними погрозами на заклик Трампа посилити оборону ЄС, - ISW

Зазначається, що Кремль продовжує безпідставно погрожувати країнам НАТО у відповідь на їхні зусилля з посилення оборони в контексті наполягань президента США Дональда Трампа на більшій відповідальності Європи за власну безпеку.

У звіті послалися на слова секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу в інтерв'ю агентству ТАСС 24 квітня, який звинуватив Європу в начебто підготовці до воєнного конфлікту з Росією впродовж трьох-п'яти років і нарощуванні сил біля кордонів Росії та Білорусі.

Шойгу також звинуватив європейські держави у збільшенні військової присутності біля західних кордонів Союзної держави Росії та Білорусі. Він зазначив, що ЄС прагне стати "військовою організацією проти Росії" та поскаржився на зростання військових витрат Польщі, Литви та Естонії.

Секретар Ради безпеки РФ підтвердив, що Росія розмістила ракети "Орешник" на теренах Білорусі та нагадав про зміну ядерної доктрини РФ у листопаді 2024 року - нова доктрина дозволяє Кремлю застосовувати ядерну та звичайну зброю в разі агресії проти Росії або Білорусі.

В ISW наголосили, що такі заяви Шойгу спрямовані на стримування НАТО, а також нагадали, що російські чиновники вже використовували подібну риторику перед вторгненням до Грузії у 2008 році та в Україну в 2014 і 2022 роках.

Хитра загрозлива тактика

Речник Кремля Дмитро Пєсков в інтерв’ю французькому виданню Le Point заперечив агресивні наміри Росії, але водночас звинуватив країни Балтії у дискримінації російськомовних. В ISW нагадали, що Москва неодноразово використовувала цей наратив для виправдання своїх військових вторгнень.

Аналітики зазначають, що держави, які Москва згадує як "мілітаризовані" - Фінляндія, Польща та країни Балтії - розташовані біля російських кордонів та перебувають під найбільшою загрозою. Водночас, Кремль намагається чинити інформаційний тиск на Захід, щоб вплинути на архітектуру європейської безпеки у власних інтересах.

В ISW переконані, що озвучені Шойгу ядерні погрози, є елементом ширшої інформаційно-психологічної кампанії з рефлексивного контролю, спрямованої на вплив на ухвалення рішень західними країнами. Такі заяви можуть бути спробою змусити європейські держави скоротити свої оборонні програми, що зробить східний фланг НАТО більш вразливим.

На думку експертів, ця стратегія відповідає вимогам президента РФ Володимира Путіна, озвученим у 2021 році напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді Путін вимагав, щоб НАТО не розміщував війська на території країн, які приєдналися до Альянсу після 1997 року.

"Погрози Пєскова та Лаврова на адресу Фінляндії, Польщі, Естонії, Латвії та Литви перегукуються з риторикою інших кремлівських посадовців, що, ймовірно, є елементом інформаційної підготовки до можливих спроб Росії розширити зону впливу у Східній Європі, на Південному Кавказі та в Центральній Азії", - йдеться у звіті ISW.

Виправдання нової агресії

В Інституті також звернули увагу на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що "фашисти" нібито захоплюють території, які колись належали Російській імперії чи СРСР, а також на погрози помічника президента РФ Миколи Патрушева щодо Фінляндії.

"Це свідчення того, що Кремль і надалі розглядає ці території як зони власного впливу, що може бути використано для виправдання подальших актів агресії", - підсумували в ISW.