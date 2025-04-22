У Путіна заявили, що Україна має "розчистити перешкоди" для переговорів з РФ

У Кремлі знову заявили про готовність до переговорів з Україною. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, аби Київ "юридично розчистив перешкоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА.новости".

Росія вчергове заявила про свою нібито готовність до переговорів із Україною.

Пєсков заявив, що Київ має піти на певні юридичні кроки, щоб "розчистити перешкоди" для початку діалогу з Москвою.

"При бажанні та відкритості України, Київ має зробити кроки, які юридично розчистять перешкоди для переговорів з Росією", - сказав Пєсков, коментуючи заяву російського диктатора Володимира Путіна про можливість обговорення мораторію на удари по цивільній інфраструктурі.

Він також додав, що президент РФ неодноразово заявляв про "відкритість до переговорів" і вважає слова Путіна вчора є черговим підтвердженням такої позиції.