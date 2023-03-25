Кремль відмовився від подальшого наступу в Україні та зосереджує зусилля на обороні, - Bloomberg

Кремль відмовився від планів подальшого наступу в Україні цієї весни після того, як російська війська не змогли досягти значного успіху на полі бою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Агентство зазначає, що окупанти зосереджують свої зусилля на тому, щоб зупинити контрнаступ укаїнських сил, який, як очікується, розпочнеться найближчим часом.

Для цього в РФ мають намір у 2023 році набрати до 400 тисяч контрактників. Однак все більше експертів сходяться на думці, що така мета Кремля не є реалістичною.