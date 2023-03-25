Кремль отказался от дальнейшего наступления в Украине и сосредотачивает усилия на обороне, - Bloomberg

Кремль отказался от планов дальнейшего наступления в Украине этой весной после того, как российские войска не смогли добиться значительного успеха на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Агентство отмечает, что оккупанты сосредотачивают свои усилия на том, чтобы остановить контрнаступление укаинских сил, которое, как ожидается, начнется в ближайшее время.

Для этого в РФ намерены в 2023 году набрать до 400 тысяч контрактников. Однако все больше экспертов сходятся во мнении, что такая цель Кремля не является реалистичной.