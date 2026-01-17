Кремль віддає Маріуполь "Ахмату" в обмін на лояльність Кадирова, - "АТЕШ"

"Ахмат" посилює присутність у Маріуполі

За даними підпілля, до Маріуполя вже завозять додаткові підрозділи "Ахмату". Їхнім ключовим завданням є остаточна монополізація контролю над місцевими ресурсами та посилення впливу Грозного на окупованій території.

Основний інтерес чеченських формувань зосереджений на промисловому потенціалі зруйнованого міста.

"За дозволом Кремля місто фактично віддається на розграбування в обмін на лояльність, при цьому інтереси місцевих жителів або рядових російських колабораціоністів до уваги не беруться", - пишуть партизани.

Ігнорування інтересів місцевих жителів

Як зазначають у "АТЕШ", інтереси місцевого населення, а також рядових російських колаборантів при ухваленні цих рішень не враховуються. Місто розглядається виключно як ресурсна база.

Мешканці Маріуполя дедалі частіше помічають на вулицях велику кількість військових кавказької зовнішності з шевронами "Ахмату". Вони пересуваються на дорогих позашляховиках без номерних знаків або з підробленими номерами.

Демонстрація безкарності

За даними підпілля, така демонстративна поведінка свідчить про відчуття повної безкарності та статусу нових «господарів» регіону.

"Ми уважно стежимо за місцями дислокації цих "бізнесменів" у формі і фіксуємо шляхи переміщення їх елітного автотранспорту", - пишуть в "АТЕШ.