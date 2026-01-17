Кремль отдает Мариуполь "Ахмату" в обмен на лояльность Кадырова, - "АТЭШ"

Кремль планирует передать оккупированный Мариуполь и прилегающий регион под полный контроль чеченских группировок "Ахмат" в обмен на сохранение лояльности главы Чечни Рамзана Кадырова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
По данным подполья, в Мариуполь уже завозят дополнительные подразделения "Ахмата". Их ключевой задачей является окончательная монополизация контроля над местными ресурсами и усиление влияния Грозного на оккупированной территории.
Основной интерес чеченских формирований сосредоточен на промышленном потенциале разрушенного города.
"С разрешения Кремля город фактически отдается на разграбление в обмен на лояльность, при этом интересы местных жителей или рядовых российских коллаборационистов во внимание не принимаются", - пишут партизаны.
Как отмечают в "АТЕШ", интересы местного населения, а также рядовых российских коллаборационистов при принятии этих решений не учитываются. Город рассматривается исключительно как ресурсная база.
Жители Мариуполя все чаще замечают на улицах большое количество военных кавказской внешности с шевронами "Ахмата". Они передвигаются на дорогих внедорожниках без номерных знаков или с поддельными номерами.
По данным подполья, такое демонстративное поведение свидетельствует об ощущении полной безнаказанности и статуса новых "хозяев" региона.
"Мы внимательно следим за местами дислокации этих "бизнесменов" в форме и фиксируем пути перемещения их элитного автотранспорта", - пишут в "АТЕШ.
Напомним, ранее мы писали о том, что во временно оккупированном Мариуполе резко повысили тарифы на коммунальные услуги. В частности, на водоснабжение почти вдвое. При этом воду в городе подают лишь на несколько часов раз в два дня.