Кремль вербує операторів дронів, але відправляє їх у піхоту, - ISW

Росія посилює зусилля з набору особового складу до так званих безпілотних системних сил, однак частину новобранців можуть використовувати і в звичайних сухопутних підрозділах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначають в ISW, днями Міноборони РФ розпочало федеральну кампанію з набору контрактників до безпілотних сил. Новобранцям пропонують однорічні контракти, які формально передбачають службу виключно в підрозділах безпілотних систем.

Кандидатів шукають серед студентів і фахівців з ІТ

Міноборони РФ орієнтується на молодих людей з аналітичними здібностями, комп’ютерною грамотністю, хорошою координацією та вестибулярною стабільністю. Пріоритет надається студентам і спеціалістам у сфері технологій.

У Росії запевняють, що контрактники не можуть бути переведені до піхоти та мають право звільнитися після завершення одного року служби, якщо не бажають продовжувати контракт.

Ризик примусового перекидання на фронт

Водночас російське опозиційне видання Astra повідомляє, що з середини січня 2026 року Міноборони РФ активно проводить вербувальні кампанії у вишах. За словами студентів, їх змушували підписувати стандартний контракт МО РФ, а не окрему угоду для USF.

Однак такий контракт може дозволяти військовому командуванню переводити новобранців до піхотних підрозділів і відправляти на передову, а також утримувати їх на службі навіть після завершення однорічного контракту.

Кремль шукає способи компенсувати втрати на війні

В ISW нагадують, що Кремль намагається будь-якими способами збільшити мобілізаційний ресурс через високі втрати російської армії на фронті. Зокрема, Москва використовує аргументи про "захист критичної інфраструктури" для маскування ширших планів підготовки резервістів.

Крім того, Росія зосереджує вербувальні кампанії у центральних регіонах, намагаючись уникнути примусового призову в політично чутливих містах, зокрема в Москві.