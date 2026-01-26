Кремль вербует операторов дронов, но отправляет их в пехоту, - ISW
Россия усиливает усилия по набору личного состава в так называемые беспилотные системные силы, однако часть новобранцев могут использовать и в обычных сухопутных подразделениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Как отмечают в ISW, на днях Минобороны РФ начало федеральную кампанию по набору контрактников в беспилотные силы. Новобранцам предлагают однолетние контракты, которые формально предусматривают службу исключительно в подразделениях беспилотных систем.
Кандидатов ищут среди студентов и специалистов по ИТ
Минобороны РФ ориентируется на молодых людей с аналитическими способностями, компьютерной грамотностью, хорошей координацией и вестибулярной стабильностью. Приоритет отдается студентам и специалистам в сфере технологий.
В России уверяют, что контрактники не могут быть переведены в пехоту и имеют право уволиться после завершения одного года службы, если не желают продолжать контракт.
Риск принудительной переброски на фронт
В то же время российское оппозиционное издание Astra сообщает, что с середины января 2026 года Минобороны РФ активно проводит вербовочные кампании в вузах. По словам студентов, их заставляли подписывать стандартный контракт МО РФ, а не отдельное соглашение для USF.
Однако такой контракт может позволять военному командованию переводить новобранцев в пехотные подразделения и отправлять на передовую, а также удерживать их на службе даже после завершения однолетнего контракта.
Кремль ищет способы компенсировать потери на войне
В ISW напоминают, что Кремль пытается любыми способами увеличить мобилизационный ресурс из-за высоких потерь российской армии на фронте. В частности, Москва использует аргументы о "защите критической инфраструктуры" для маскировки более широких планов подготовки резервистов.
Кроме того, Россия сосредотачивает вербовочные кампании в центральных регионах, пытаясь избежать принудительного призыва в политически чувствительных городах, в частности в Москве.
Напомним, в ноябре прошлого года в России официально создали новый род войск - беспилотные системы. Тогда было известно, что оккупанты уже сформировали полки, подразделения и было определено командование.