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"Кремль умеет воевать только с гражданскими": Ермак об угрозах ракетными ударами по Киеву

Фото: Андрей Ермак (УНИАН)
Автор: Антон Федорцив

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на новые угрозы Министерства обороны РФ нанести новые удары по Киеву и другим городам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Ермака.

По мнению руководителя президентского Офиса, Россия намеренно создает провокации ради новой порции угроз. Возможные ракетные удары по Киеву – следствие этого замысла.

"Мы готовы к любым сценариям и ни один российский не сработает. Кремль уже доказал, что умеет воевать только с мирным населением, которое не способно им ответить. За все преступления Россия будет отвечать перед международным трибуналом в будущем", – написал Ермак.

Минобороны РФ пригрозило ракетными ударами по Киеву из-за якобы атаки украинских войск российской территории. Оккупанты собрались атаковать "центры принятия решений".

К слову, накануне аэродром в Миргороде подвергся ракетным ударам войск РФ.

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