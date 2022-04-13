В Миргороде в результате ракетного удара поврежден аэродром, - мэр

Российские оккупанты вечером 12 апреля нанесли ракетный удар по Миргороду Полтавской области. Вследствие этого повреждения получил аэродром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Миргорода Виктора Иваненка.

По его словам, аэродром подвергся серьезным разрушениям. На месте происшествия возник пожар.

"Вчера войска России нанесли очередной ракетный удар по инфраструктуре нашего аэродрома. Есть многочисленные разрушения, возник пожар. К счастью, погибших нет", - сказал мэр.

Также он добавил, что за последние 10 дней это уже третий ракетный удар по инфраструктуре города.