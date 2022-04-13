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"Кремль вміє воювати лише з цивільними": Єрмак про погрози ракетними ударами по Києву

Фото: Андрій Єрмак (УНІАН)
Автор: Антон Федорців

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на нові погрози Міністерства оборони РФ завдати нових ударів по Києву та інших містах України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Єрмака.

На думку керівника президентського Офісу, Росія навмисне створює провокації заради нової порції погроз. Можливі ракетні удари по Києву – наслідок цього задуму.

"Ми готові до будь-яких сценаріїв і жоден російський не спрацює. Кремль вже довів, що вміє воювати лише з мирним населенням, яке не здатне їм відповісти. За всі злочини Росія відповідатиме перед міжнародним трибуналом у майбутньому", – написав Єрмак.

Міноборони РФ пригрозило ракетними ударами по Києву через нібито атаки українських військ російської території. Окупанти зібралися атакувати "центри ухвалення рішень".

До слова, напередодні аеродром у Миргороді зазнав ракетних ударів військ РФ.

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