Кремль требует готовить "референдум" в Херсонской области, но голосовать некому
Кремль требует от оккупантов Херсонской области продолжать подготовку к проведению так называемого референдума. Эти требования вызывают у последних уныние, переходящее в панику.
Об этом заявил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Поддержки населения нет, комиссии в приличном объеме сформировать не могут и абсолютно отсутствует понимание, сколько избирателей хотя бы примерно сегодня находится в области. Даже для создания картинки в ближайшее время возможностей на самом деле нет", - рассказал он.
По его словам, люди в абсолютном большинстве не повелись на пропаганду оккупантов и собираются бойкотировать "это шоу".
"Правду об этом доносить наверх боятся, поэтому продолжают рапортовать об успешной интеграции Херсонской области в систему "русского мира", хоть и понимают, чем все закончится. А тут еще и ВСУ", - добавляет Соболевский.
Напомним, ранее стало известно, что в Херсонской области пропагандистские каналы ежедневно информируют о подготовке и проведении так называемого "референдума" и присоединения к России.
Как сообщалось, российские оккупанты в Херсонской области прибегают к "креативным" решениям во время подготовки к "референдуму". Заманить местных на голосование планируют за деньги.
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