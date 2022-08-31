Кремль вимагає готувати "референдум" у Херсонській області, але голосувати нема кому

Кремль вимагає від окупантів Херсонської області продовжувати підготовку до проведення так званого референдуму. Ці вимоги викликають у останніх зневіру, яка переходить у паніку.

Про це заявив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Підтримки населення немає, комісії в пристойному обсязі сформувати не можуть і абсолютно відсутнє розуміння, скільки виборців хоча б приблизно сьогодні знаходиться в області. Навіть для створення картинки найближчим часом, можливостей, насправді немає", - розповів він.

За його словами, люди в абсолютній більшості не повелися на пропаганду окупантів і збираються бойкотувати "це шоу".

"Правду про це доносити нагору бояться, тож продовжують рапортувати про успішну інтеграцію Херсонщини до системи "руського миру", хоч і розуміють, чим усе закінчиться. А тут ще й ЗСУ", - додає Соболевський.