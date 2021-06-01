Кремль о транзите газа по Украине: отказа не будет после запуска "Северного потока-2"

"Россия и Украина имеют договор о транзите газа в Европу, этот договор останется в силе на весь период его действия. Но даже после завершения срока действия этого договора Россия не намерена отказываться от украинского транзита", - отметил он.

По его словам, президент России Владимир Путин исходит из того, что в дальнейшем объемы экспорта российского газа в Европу будут увеличиваться, и украинский транзит может быть востребован.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что "Северный поток-2" является "козырной ставкой" для России.

"Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа", - отметил Зеленский и добавил, что Москва точно откажется от транзита газа по украинской территории после запуска новой трубы.