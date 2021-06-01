Кремль про транзит газу по Україні: відмови не буде після запуску "Північного потоку-2"

"Росія і Україна мають договір про транзит газу до Європи, цей договір залишиться в силі на весь період його дії. Але навіть після завершення терміну дії цього договору Росія не має наміру відмовлятися від українського транзиту", - зазначив він.

За його словами, президент Росії Володимир Путін виходить з того, що надалі обсяги експорту російського газу до Європи будуть збільшуватися, і український транзит може бути затребуваний.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив, що "Північний потік-2" є "козирною ставкою" для Росії.

"Реально у них на руках флеш-рояль, який ще й частково підтримує Європа", - зазначив Зеленський і додав, що Москва точно відмовиться від транзиту газу по українській території після запуску нової труби.