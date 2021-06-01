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Кремль про транзит газу по Україні: відмови не буде після запуску "Північного потоку-2"

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація не має наміру відмовлятися від транзиту газу по Україні після запуску трубопроводу "Північний потік-2". Більш того, контракт на транзит можуть продовжити.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

"Росія і Україна мають договір про транзит газу до Європи, цей договір залишиться в силі на весь період його дії. Але навіть після завершення терміну дії цього договору Росія не має наміру відмовлятися від українського транзиту", - зазначив він.

За його словами, президент Росії Володимир Путін виходить з того, що надалі обсяги експорту російського газу до Європи будуть збільшуватися, і український транзит може бути затребуваний.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив, що "Північний потік-2" є "козирною ставкою" для Росії.

"Реально у них на руках флеш-рояль, який ще й частково підтримує Європа", - зазначив Зеленський і додав, що Москва точно відмовиться від транзиту газу по українській території після запуску нової труби.

Нагадаємо, раніше Зеленський запропонував створити новий формат переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні. Такий формат можна було б об'єднати з нормандським, а в його рамках розглядали б не тільки Донбас, а й повернення окупованого Криму і тему "Північного потоку-2".

А президент США Джо Байден назвав непродуктивними санкції проти компаній, які пов'язані з цим проектом.

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Новини України Російська ФедераціяКремльтранзит газаПівнічний потік-2