Кремль о стягивании войск: Россия не представляет угрозу для Украины

Несмотря на новости о том, что Россия стягивает войска к украинской границе, на самом деле перемещение сил якобы не представляет никакой угрозы. Российская армия передвигается в тех направлениях, который считает необходимыми.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".
В частности, Пескова попросили прокомментировать новости о передвижении российских воинских частей по Ростовской области с заклеенными номерами.
"Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира... в том числе, конечно, не представляет угрозу для Украины. Но всегда очень внимательно относится к своей собственной безопасности", - отметил он Песков.
Он также добавил, что армию перемещают в тех направлениях, которые считают нужными.
"Никто не блуждал и не блуждает, российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны", - добавил Песков.
Напомним, ранее сообщалось, что в первой телефонной беседе президенты Украины и США обсудили вопрос стягивания российских войск к украинской границе. По данным Генерального штаба, войска стягиваются под видом запланированных учений.
На стягивание войск официально отреагировал президент Владимир Зеленский, заявив, что украинская армия готова к любым провокациям.