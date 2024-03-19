Кремль создает информационные условия для долгосрочной оккупации Украины, - ISW

Российский диктатор Владимир Путин пытается использовать заявленные рекордные уровни явки избирателей и поддержку его кандидатуры в президенты для установления информационных условий с целью затяжной войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В ведомстве напомнили, что по данным российской ЦИК, Путин якобы набрал рекордные 88,12% до 95,23% во временно оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях и Крыму.

"Российские оккупационные чиновники, вероятно, подделали рекордно высокую поддержку Путина на оккупированных территориях Украины и заставили украинцев участвовать в "выборах", которые по сути были принудительными, учитывая большое количество российских сил в оккупированной части Украины", - говорится в отчете ISW.

На пресс-конференции по итогам "голосования", продолжает Институт изучения войны, Путин заявил, что не ожидал таких высоких результатов выборов на оккупированных территориях Украины. Он отметил, что результаты свидетельствуют о "благодарности за российскую защиту", и добавил, что Россия сделает все для обеспечения "защиты" временно оккупированной Украины.

"Таким образом, Путин продолжает усилия по установлению информационных условий для оправдания затяжного конфликта и долгосрочной оккупации Украины под видом "защиты" гражданских лиц на оккупированной Украине, которые очутились в опасности только из-за российского вторжения", - отмечается в отчете ISW.

Выборы в России

С 15 по 17 марта в России прошли очередные "президентские выборы", на которых победу прогнозируемо одержал Владимир Путин.

Действующий диктатор набрал более 87% голосов, что является самым высоким результатом за всю постсоветскую историю России. Результат означает, что 71-летний Путин получит новый шестилетний срок, обгонит Иосифа Сталина и станет лидером России, который находился на посту дольше всех за более чем 200 лет.

Вечером 17 марта Путин дал пресс-конференцию, во время которой озвучил циничное заявление касательно смерти в колонии российского оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, диктатор заявил, что планирует укреплять армию и создаст "санитарную зону" в Украине.

Более подробно о том, что ждет Россию после "выборов" - в материале РБК-Украина.

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